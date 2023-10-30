Министр сельского хозяйства Подмосковья назвал факторы роста урожая и развития АПК

Министр сельского хозяйства Подмосковья Владимир Мурашов в ходе еженедельного совещания губернатора Андрея Воробьева с руководящим составом правительства и главами округов рассказал, что повлияло на рост урожая, а также на развитие АПК в Московской области.

«Это пять факторов роста. Первый из них — предоставление земли для сельхозпроизводства. Второй — эффективное применение минеральных удобрений. Третий — поддержка сельхозпроизводителей. Еще один фактор — создание современных мощностей хранения урожая. <…> Без этого смысла нет выращивать такой урожай. И пятый — строительство крупных молочных ферм, что стимулирует к введению в оборот сельскохозяйственных земель», — пояснил министр

Что касается предоставления земель для аграриев, то в этом году по программе аренды участков без торгов выдали свыше 9,6 тысячи гектаров. Для сравнения, в прошлом году данный показатель составлял чуть более 3,7 тысячи гектаров. В целом за последние два года фермеры получили более двадцати трех тысяч гектаров по всем программам, подчеркнул Владислав Мурашов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в Подмосковье было собрано свыше семисот тысяч тонн зерновых.