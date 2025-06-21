Министр труда Котяков рассказал об условиях индексации страховой части пенсии

С 1 апреля 2026 года в Российской Федерации планируется провести индексацию страховой части пенсионных выплат, основываясь на динамике роста заработной платы граждан. Эти данные также будут приняты во внимание при формировании бюджета на 2026 год. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025), беседуя с корреспондентами ТАСС .

Глава ведомства акцентировал внимание на том, что с 2026 года в стране будет введена новая система индексации страховой части пенсий, состоящая из двух этапов.

Первый этап индексации начнётся 1 февраля. В рамках этого этапа пенсии будут проиндексированы с учётом уровня инфляции за 2025 год.

Следующий этап запланирован на 1 апреля. В этот день будет осуществлено повышение выплат в соответствии с ростом доходов Социального фонда, пояснил министр.

«Мы сегодня с коллегами уже считаем параметры бюджета Соцфонда на 2026–2028 годы в рамках текущего прогноза социально-экономического развития, который нам дало Министерство экономического развития», — заключил Котяков.

Ранее сообщалось о том, что в Госдуме напомнили про новые выплаты и прибавки в июле.