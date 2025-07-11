Миноритарии «Южуралзолота» получили доступ к торгам

Суд Санкт-Петербурга вынес определение, по которому требования об аресте акций «Южуралзолота» не распространяются на доли миноритарных инвесторов. Об этом «РБК Инвестициям» сообщили в пресс-службе Альфа-Банка.

На основании этого документа брокерское подразделение Альфа-Банка сняло блокировку ценных бумаг ЮГК, а ранее аналогичное решение принял и Сбербанк. Теперь небольшие акционеры могут распоряжаться своими бумагами без ограничений со стороны депозитариев.

Заморозка акций «Южуралзолота» коснулась всех держателей 3 июля после предписания Банка России. Тогда три крупных брокера ввели ограничения, а Московская биржа приостановила торги, чтобы снизить избыточную волатильность на рынке.

Главным инициатором таких мер выступили регулятор и Генеральная прокуратура РФ, обратившиеся в суд с требованием обеспечить сохранность спорных активов в рамках дела о передаче пакета акций основного владельца «Южуралзолота» Константина Струкова в государственную собственность.

Однако судебное определение от сегодняшнего дня четко разделило интересы миноритариев и контролирующих акционеров. В тексте документа подчеркивается, что блокировка не может служить инструментом давления на держателей небольших пакетов бумаг, которые не участвуют в корпоративных спорах.

До рассмотрения иска Генпрокуратуры по существу — заседание по передаче активов назначено на 11 июля — торги на Московской бирже остаются приостановленными. Как только суд вынесет финальное решение, участие в торгах возобновится для всех категорий инвесторов.

Пока же инвесторы, желающие зафиксировать прибыль или сократить убытки, могут воспользоваться внебиржевыми площадками. Эксперты предупредили, что на вторичном внебиржевом рынке спрос невелик, а дисконты к рыночным котировкам достигают 20-30%, что значительно снижает выручку продавцов.

По мнению аналитиков, снятие ареста с миноритарных пакетов укрепит доверие маленьких инвесторов и послужит сигналом к возвращению ликвидности в бумаги ЮГК сразу после официального разрешения ситуации в суде. Тем не менее полностью оценить дальнейшую динамику цен смогут лишь после того, как будет ясен исход разбирательства по иску Генпрокуратуры.

Ранее сообщалось, что главу «Южуралзолота» Константина Струкова остановили при попытке покинуть РФ.