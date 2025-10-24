Минпромторг и Минсельхоз прорабатывают механизм сдерживания цен

Минпромторг и Минсельхоз РФ совместно с депутатами Госдумы и представителями отрасли обсуждают меры по стабилизации цен на социально значимые продукты. Ключевой инструмент — регламентация долгосрочных контрактов между поставщиками и ритейлерами, сообщил « Интерфакс » замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов.

Суть инициативы — установить четкие требования к договорам на поставку базовой продовольственной продукции. Это позволит предотвратить резкие ценовые скачки. В рамках обсуждений рассматриваются два основных подхода:

фиксация минимальной и максимальной цены в контракте;

разработка универсальной формулы расчета стоимости на основе согласованных параметров поставщика и покупателя.

По словам Чекушова, сейчас ведутся экспертные консультации. При этом чиновники не спешат с принятием решений: за последние месяцы инфляция по потребительской корзине оставалась на невысоком уровне, что дает пространство для тщательной проработки механизмов.

На практике сельхозпроизводители и торговые сети уже заключают долгосрочные соглашения, однако зачастую они носят рамочный характер и не обеспечивают должной прозрачности ценообразования. Новая инициатива направлена на устранение этой проблемы — четкие правила должны сделать контракты более предсказуемыми и защитить потребителей от необоснованного роста цен.

Ранее сообщалось, что шестидневную неделю можно превратить в полноценные выходные.