Минпромторг поддержал использование маткапитала для покупки автомобиля

Как заявил глава Минпромторга, вице-премьер правительства Денис Мантуров, кабмин в настоящее время прорабатывает такую новеллу в российском законодательстве.

При этом Мантуров подчеркнул, что окончательное решение по указанному вопросу примут с учётом позиции Минтруда и только на межведомственном уровне.

«Глобально мы поддерживаем эту концепцию. Такое решение может стимулировать спрос на рынке, однако подразумевает проработку целого ряда параметров», — цитирует вице-премьера РИА Новости.

Ранее Денис Мантуров обозначил сроки запуска программы льготной аренды жилья для сотрудников ОПК.