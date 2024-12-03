Минпромторг: продажи новых легковушек упали почти на 30%

Продажи новых легковых автомобилей в России в ноябре 2024 года снизились по отношению к октябрю 2024 года на 29%. Об этом сообщил «Интерфакс», ссылаясь на статистику Минпромторга РФ.

В ноябре 2024 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России увеличились на 12,2% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Однако, несмотря на этот рост, рынок легковых автомобилей и LCV (легких коммерческих транспортных средств) столкнулся с месячным падением на 27,3%.

С начала года и до ноября 2024 года наблюдается значительный рост спроса на автомобили всех типов — продажи увеличились на 44% в сравнении с тем же периодом 2023 года. В частности, легковые автомобили и LCV показали впечатляющий рост на 51%, в то время как реализация грузовиков сократилась на 11%. На 17% больше было продано автобусов.

Специалисты объясняют месячное снижение авторынка в ноябре высокой базой октября и отложенными регистрациями сентябрьских сделок. Кроме того, с 1 октября был разово повышен утилизационный сбор на автомобили на 70-85%, а с 1 января 2025 года ожидается его плановая индексация на 10-20%.

В ответ на текущую ситуацию Минпромторг России активировал меры по стимулированию спроса на автомобили, выделив 14,5 млрд руб. на программы льготного автокредитования и лизинга.

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