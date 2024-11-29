Юрист Хаминский предупредил о штрафе за летнюю резину на авто с 1 декабря

В холодное время года летние шины вместо традиционных зимних на колесах автомобиля могут сослужить его владельцу плохую службу не только в плане риска попасть в ДТП, но и опустошить его кошелек минимум на 500 рублей. В случае, если на это нарушение ПДД обратит внимание инспектор ГАИ. Об этом в беседе с РИА Новости напомнил юрист Александр Хаминский.

Глава центра правопорядка в Москве и Подмосковье отметил, с 1 декабря постановлением правительства езда на летней резине зимой — под запретом. Отказ от законодательных норм грозит штрафными санкциями.

«В мае 2023 года было принято изменяющее ПДД постановление правительства РФ (от 1993 года). Таким образом, с 1 декабря по конец февраля использование транспортных средств, на которых установлена летняя шина, запрещено», — предупредил юрист.

Хаминский добавил, несмотря на то, что введенная мера достаточно мягкая, пренебрегать заменой летней автообуви на зимнюю не приходится. Ведь речь идет прежде всего о безопасности как самого водителя, так и его пассажиров.

«Водителям ради собственной безопасности все-таки стоит выполнять требования законодательства и не выезжать на дороги зимой на летней резине», — заключил юрист.

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