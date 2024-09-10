Wildberries значительно увеличил плату за приемку товаров на складах

С начала лета прием товаров на склады маркетплейса Wildberries стал платным на постоянной основе и значительно подорожал, сообщил Forbes.

Продавцы жалуются, что из-за нового порядка они полностью теряют прибыль, и угрожают перейти к конкурентам маркетплейса, у которых приемка по-прежнему бесплатна. В Wildberries эту меру объясняют необходимостью и загрузкой некоторых своих складов.

Эксперты отмечают, что логистика компании не успевает за ее быстрым ростом, что усугубляется внутренними разногласиями между акционерами Татьяной и Владиславом Бакальчуками.

С начала лета ранее бесплатная услуга приемки товаров на склад стала платной — три рубля 50 копеек за литр. Кроме того, каждый склад использует разные коэффициенты в зависимости от их загруженности, что увеличивает сумму платы.

Раньше маркетплейс также брал деньги за приемку, но лишь несколько раз в год в пиковые даты. Летом 2024 года ситуация изменилась кардинально.

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