Минсельхозпрод Ростовской области зафиксировал аномальное снижение цен на пшеницу

В Ростовской области зафиксирован уникальный для зернового рынка ценовой парадокс: закупочные цены на продовольственную пшеницу упали ниже стоимости фуражного ячменя. По данным мониторинга Минсельхозпрода региона, тонну пшеницы 3-го класса в среднем предлагают за 14 479 рублей, в то время как ячмень оценивается в 14 221 рубль за тонну.

Как отмечает советник президента ТПП Ростовской области Юрий Корнюш, такая ситуация делает продажу пшеницы невыгодной для производителей. Аномалией называют эксперты и минимальную разницу в 300 рублей между пшеницей 3-го и 4-го классов, которая в нормальных условиях должна составлять 1-2 тысячи рублей.

Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский констатирует, что цены на российскую пшеницу нового урожая достигли порога, при котором экспорт становится практически невозможен. Ситуацию усугубляет маловодье реки Дон, ведущее к удорожанию логистики, а также рост перевалочных мощностей на фоне снижения объемов урожая.

Фермеры региона второй год подряд сталкиваются с последствиями весенних заморозков и засухи, что приводит к прямым потерям урожая. Аграрии жалуются на растущие цены на ресурсы, низкую рентабельность и экспортные пошлины, которые «съедают» значительную часть и без того скромной выручки.

Ранее сообщалось, что индустриальное рыбоводство и климат удорожают рыбу для россиян.