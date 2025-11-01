Рыба уходит со столов: россияне не могут позволить себе деликатес

Российские потребители стали значительно реже включать рыбу в свой рацион, что напрямую связано с резким подорожанием этого продукта. Как отметил в эфире телеканала «Крым 24» заслуженный работник рыбного хозяйства Василий Дубов, текущая ценовая ситуация сделала рыбу малодоступной для многих граждан.

Основной причиной удорожания эксперт называет переход на современные методы выращивания рыбы. Активное развитие индустриальной аквакультуры, позволяющей получать продукцию круглый год, существенно увеличивает себестоимость производства. Дополнительным негативным фактором выступает изменение климатических условий, приводящее к массовой гибели таких видов, как форель, из-за прогревания воды выше критических отметок.

По его словам, следствием сложившейся ситуации становится не только снижение потребления рыбы населением, но и необходимость государственного вмешательства для поддержки отрасли. В настоящий момент предоставляются субсидии на строительство комбикормовых заводов и рыбопитомников, поскольку корма составляют до 60% в структуре себестоимости продукции.

Эксперт подчеркнул, что восстановление доступности рыбы для россиян требует комплексных мер, сочетающих технологическое развитие аквакультуры с целенаправленной государственной поддержкой, что в перспективе должно стабилизировать цены и вернуть этот важный продукт на столы потребителей.

Ранее сообщалось, что сельдь подорожала в магазинах за год почти на треть.