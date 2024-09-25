Минтруд собрался сократить список запрещенных для женщин профессий в России

Министерство труда и социальной защиты РФ предложило в самое ближайшее время существенно скорректировать существующий в России список запрещенных для женщин профессий. Соответствующий документ приказа ведомства опубликован на сайте проектов нормативных актов.

В частности, в Минтруде считают, что женщины вполне могут быть допущены к управлению самоходными машинами на открытых горных работах. Также ведомством предлагается разрешить представительницам слабого пола трудовую деятельность на поверхности действующих строящихся рудников и шахт. Кроме того, женщины вполне могут заниматься работами по брикетированию, обогащению и агломерации.

«Учитываются предложения общественных организаций, отраслевых объединений работников и работодателей, а также рекомендаций профильных специалистов», — приводится в тексте документа.

В Минтруде пояснили, что проект приказа был разработан с последующим утверждением по инициативе «Деловой России».

Ранее мы сообщали, что автор «Ночного дозора» выступил против проекта стандарта Минтруда для писателей.