Минцифры опровергло информацию о массовом оттоке IT-специалистов из России

Минцифры не подтверждает данные, появившиеся в СМИ, о массовом отъезде ИТ-специалистов, говорится в сообщении ведомства.

Более того, по данным министерства, две трети айтишников, покинувших Россию в 2022 году, уже вернулись, а нового оттока не наблюдается.

За прошлый год количество IT-специалистов в отрасли увеличилось на 13% и составило 857тысяч человек, следует из данных Росстата.

В сообщении IT-отрасль называется одной из самой динамично развивающейся в стране, а все основные экономические показатели продемонстрировали двузначные темпы роста.

Указывается, что государство осуществляет широкие меры поддержки специалистам отрасли. Так, заработная плата в IT-сфере выросла на 13%, а программой ипотечных кредитов воспользовалось более 50 тысяч айтишников.

Ранее в Минцифры сообщили, что начали работу над предоставлением отсрочки от призыва в армию для IT-специалистов.