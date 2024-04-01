Призывная комиссия начала рассматривать отсрочки для IT-специалистов от срочной службы

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России объявило о начале процесса принятия решений о предоставлении отсрочки от срочной военной службы для IT-специалистов.

Сообщение об этом появилось в социальных сетях на официальной странице ведомства.

Согласно информации, предоставленной Минцифры, ежегодный призыв на срочную службу в России начался 1 апреля. В рамках данного призыва, IT-специалистам, соответствующим определенным критериям, предусмотрена отсрочка от призыва на военную службу. Для получения этой отсрочки IT-специалисты заранее подавали заявления через портал «Госуслуги».

С 1 апреля по 15 июля призывная комиссия будет принимать решения о предоставлении отсрочки от срочной службы для IT-специалистов. Этот период предоставляет возможность подробно рассмотреть каждое заявление и принять обоснованные решения в соответствии с установленными критериями.

Данная инициатива отражает стремление государства учитывать особенности развития отрасли информационных технологий и сохранять высокий уровень компетенции в этой области, обеспечивая при этом безопасность страны.

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