Минздрав Белоруссии запретил ввоз и продажу пюре «Роллтон» и «Big Bon»

Министерство здравоохранения Белоруссии ввело запрет на ввоз в страну, а также продажу уже поступившей в республику продукции российской компании «Маревен Фуд Сэнтрал», проинформировала пресс-служба ведомства.

Как подчеркивается в релизе Минздрава, вся продукция ООО «Маревен Фуд Сэнтрал» (а это бренды «Роллтон», «Big Bon», «Петра» и другие — прим. ред.) признана небезопасной из-за содержания в товарах опасных веществ, а также нарушения технологии изготовления.

«Обнаружены ингредиенты, не заявленные в маркировке изготовителем, превышено содержание некоторых химических элементов. В частности, в сухом картофельном пюре „Петра“ найдены бактерии группы кишечной палочки», — пояснили в ведомстве.

При этом в Минздраве добавили, все пищевые продукты указанных производителей могут вернуться на белорусский рынок после проведения определенных корректирующих их качество мероприятий. В частности, компания должна обеспечить не только качественное сырье, но также безопасность процессов производства, хранения и контроля качества, заключили в министерстве.

Ранее сообщалось, что ЦБ продлил меры по ограничению доступа к наличной валюте на полгода.