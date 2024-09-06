ЦБ продлил меры по ограничению доступа к наличной валюте на полгода

Банк России принял решение продлить существующие ограничения на снятие наличной валюты до 9 марта 2025 года. Лимит на снятие валюты установлен на уровне $10 тыс. или эквивалентной суммы в евро, независимо от вида вклада или счета, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление Центробанка.

«Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях. Выплачиваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу Банка России для средств, размещенных на счете до 9 сентября 2022 года»,— говорится в сообщении.

Средства, размещенные после 9 сентября 2022 года, выдаются по курсу банка на дату их получения.

Кроме того, совет директоров Центробанка продлил еще на полгода запрет на взимание банками комиссий при выдаче валюты со счетов или вкладов физических лиц. Переводы валюты без открытия счета, а также операции через электронные кошельки, производятся в рублях по курсу на день выплаты по официальному курсу ЦБ.

До 9 марта 2025 года юридическим лицам-нерезидентам запрещено выдавать наличные в долларах США, евро, фунтах стерлингов и японских иенах.

Для остальных иностранных валют ограничений нет. Юридические лица-резиденты смогут получить наличные в перечисленных валютах в течение шести месяцев, только для командировочных расходов.

Центробанк ввел ограничение на снятие валюты и ее продажу 9 марта 2022 года.

Глава регулятора Эльвира Набиуллина объяснила, что это связано с санкциями, запрещающими ввоз в страну банкнот долларов и евро. Предыдущее продление ограничений произошло в марте этого года.

Ранее сообщалось, что Минфин заявил о сокращении бюджетного дефицита до 0,2% ВВП.