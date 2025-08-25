«Мир» расширяет границы: российские карты начнут работать в Иране

Посол Ирана в России Казем Джалали в интервью агентству ТАСС сообщил , что к концу 2025 года российские карты «Мир» будут принимать на всей территории Ирана.

Дипломат подчеркнул, что реализация проекта облегчит финансовые операции между гражданами обеих стран, что, в свою очередь, стимулирует туристическую и деловую активность.

«В настоящее время мы планируем сделать оплату доступной для всей страны. Мы уже прошли три этапа, остался еще один. И мы это тоже сделаем до конца 2025 года», — заявил Джалали.

Посол добавил, что интеграция систем осуществляется поэтапно. Это необходимо для обеспечения технологической совместимости сервисов и безопасности финансовых операций.

Ранее сообщалось, что Центробанк пообещал установить «разумный» срок для замены Visa и Mastercard.