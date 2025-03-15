Миронов предложил поднять ставку налога на доходы сверхбогатых россиян

Ставку налога для тех россиян, чей доход составляет 500 млн руб. в год и более, необходимо поднять до уровня в 35%. Такое заявление сделал Сергей Миронов, руководитель партии «Справедливая Россия - За правду». Его мнение привело РИА Новости.

По утверждению политика, шкалу налога на доходы физических лиц стоит дополнительно настроить. В налогах надо делать упор на взимание средств с самой зажиточной части общества.

«Повышать ставки для сверхбогатого меньшинства. При этом для граждан с доходами ниже прожиточного минимума налог давно пора отменить», — указал он.

Миронов добавил, что его партия предлагает ввести налог в 25% для тех, кто зарабатывает от 250 до 500 млн руб. ежегодно, и 35% для получающих более полумиллиарда в год. В данный момент эта ставка составляет всего лишь 22%, и это становится причиной дальнейшего роста доходного неравенства.

Ранее Миронов призвал провести кредитную амнистию для россиян. По его мнению, для улучшения благосостояния граждан РФ требуются меры по списанию кредитных долгов и регулированию стоимости продуктов питания.