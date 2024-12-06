«Ведомости»: производители предупредили о повышении отпускных цен на колбасу

В следующем году заметно повысится отпускная цена от производителей колбасной продукции. Об этом сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на информацию от ретейлеров.

По данным журналистов, уже в феврале 2025 года будут подняты не менее чем на 10% отпускные цены на продукцию таких производителей, как «Черкизово», «Талина» и «Новая столица». У Великолукского мясного комбината цены на колбасы вырастут на 7%.

При этом в ретейле отмечают, что на колбасы цены заметно не поднимались с 2023 года. Поэтому повышение ее стоимости станет первой серьезной индексацией на протяжении двух лет. Сами производители, а также организации, в которые они входят, пока никак не комментируют данную информацию.

Ранее сообщалось, что очень популярная у россиян марка майонеза «Махеев» заметно подорожает перед новым годом. Ряд видов продукций от этой фирмы поднимутся в цене. Подорожание по разным продуктам будет различное, от 2,9% до 14,6%. Руководство этой фирмы уже предупредило торговые сети о грядущем повышении отпускной стоимости.