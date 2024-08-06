Мишустин поручил за три месяца выработать план по прорыву в экономике и демографии

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин определил вице-премьеров, а также министерства и ведомства, которые будут курировать работу по достижению национальных целей развития, поставленных президентом страны до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

Так, первый заместитель главы кабмина Денис Мантуров будет курировать достижение целей технологического лидерства.

Татьяна Голикова будет отвечать за демографические проблемы. В ее зоне ответственности увеличение коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 — к 2036-му, а также увеличение средней продолжительности жизни до 78 лет и 81 года соответственно.

Марат Хуснуллин будет курировать вопросы создания безопасной среды для жизни. Дмитрий Патрушев назначен ответственным за экологическое благополучие. Дмитрий Чернышенко будет отвечать за патриотическое воспитание.

Минфин и Минэкономразвития должны представить единый план по достижению национальных целей развития к 1 ноября текущего года.

Ранее Михаил Мишустин заявил, что будущая налоговая реформа должна будет сократить неравенство в обществе.