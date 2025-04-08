Мишустин потребовал сохранить низкую стоимость электроэнергии в РФ

Цены на электроэнергию в России являются одними из самых низких в мире, и эту ситуацию стоит сохранить. Так считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Его точку зрения привел ТАСС.

Глава кабинета министров выступил на сессии, где обсуждалась энергетика. Он отметил, что спрос на электроэнергию в последние пять лет растет.

«Сейчас цена киловатт-часа в России одна из самых низких в мире. И, конечно, наша задача — сохранить это важное преимущество для граждан и для бизнеса», — указал Мишустин.

По его мнению, крайне важно так выстроить энергосистему, чтобы возможный спрос на электричество был удовлетворен на многие годы вперед.

Ранее Мишустин озвучил требования к иностранным компаниям, которые решат вернуться в РФ. Он заявил, что Россия будет выдвигать требования по локализации и инвестициям в страну при принятии решений о возможном возврате таких фирм.