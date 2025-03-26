Мишустин рассказал, какие требования выдвинут к решившим вернуться иностранным компаниям

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о том, какие условия будут выдвигаться для иностранных компаний, пожелавших вернуться в Россию. Об этом пишет РИА Новости.

Мишустин во время выступления в Госдуме с отчетом за 2024 год о работе правительства заявил, что Россия будет выдвигать требования по локализации и инвестициям в РФ при принятии решений о возвращении иностранных компаний.

Мишустин резюмировал, что все решение, в конечном счете, все равно будут приниматься специальной комиссией в индивидуальном порядке. Ранее стало известно, что российские IT-компании попросили правительство о поддержке в случае возвращения фирм с Запада.