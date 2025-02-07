Мишустин сообщил Путину о рекордном в истории ВВП России

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил президенту страны Владимиру Путину об исторических показателях валового внутреннего продукта (ВВП). Глава кабмина отметил, что в 2024 году номинальный размер ВВП России достиг рекордного уровня — 200 трл рублей, передает ТАСC.

Мишустин отметил, что одной из ключевых характеристик экономики в 2024 году стал и дефлятор ВВП, который по итогам года составил 8,9%. Этот показатель оказался на 0,3% ниже ранее прогнозируемых значений, что свидетельствует о более стабильной экономической ситуации.

Российский премьер добавил, что статистические данные показывают рост промышленного производства на уровне 4,6%. Он стал возможен благодаря интенсивному развитию обрабатывающей промышленности.

Валовой внутренний продукт (ВВП) представляет собой денежную оценку всех товаров и услуг, произведенных в стране за определенный период времени (обычно за год). ВВП служит важным показателем экономической активности и позволяет оценивать уровень благосостояния государства.

Ранее президент России Владимир Путин поставил задачу добиться снижения инфляции в РФ.