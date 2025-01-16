Мишустин заявил о готовности российских компаний участвовать в строительстве метро во Вьетнаме

Российский бизнес готов принимать участие в строительстве метрополитена в двух вьетнамских городах, Хошимине и Ханое. Об этом сообщил глава кабинета министров России Михаил Мишустин. Его слова привел ТАСС.

Во время своей поездки во Вьетинам Мишустин заявил, что у России есть прекрасные наработки в области тяжелого машиностроения, в том числе в выпуске локомотивов и вагонов. Это способно помочь Вьетнаму построить у себя метрополитен.

«У нас есть хорошие возможности кооперации для участия наших компаний в сооружении объектов железнодорожной инфраструктуры и метрополитена как в Ханое, так и в Хошимине», — указал он.

На территории Вьетнама будет построен завод по сборке автомобилей ГАЗ. Также на континентальных шельфах обоих государств запустят новые проекты по добыче нефти и газа. По утверждению Мишустина, особое развитие получит туризм между двумя странами. Для этого будут запущены новые прямые авиарейсы, есть договоренность с вьетнамской стороной о работе в данном направлении.

Ранее уже сообщалось, что премьер Мишустин совершил двухдневный визит во Вьетнам. За это время он планирует обсудить с иностранной стороной множество вопросов, которые касаются двухсторонних отношений, торговли, экономики, науки, культуры и многого другого. Акцент сделают на реализации совместных проектов.