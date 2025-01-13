Михаил Мишустин прилетел на два дня во Вьетнам

Премьер-министр Михаил Мишустин улетел из России и добрался до Вьетнама, где проведет два дня в рамках рабочих обязанностей. Это 13 января сообщает корреспондент РИА Новости.

Мишустин проведет во Вьетнаме два дня, с 14 по 15 января включительно. В ходе своего визита он намерен обсудить с иностранной стороной множество вопросов, которые касаются двухсторонних отношений, торговли, экономики, науки, культуры и многого другого. Акцент сделают на реализации совместных проектов в области энергетики и промышленности, сельского хозяйства и так далее.

От вьетнамской стороны с российским гостем встретится генсекретарь Центрального комитета Компартии То Лам, президент экзотической страны Лыонг Кыонг и премьер-министр Фам Минь Тинь. Также запланирована встреча с председателем Нацсобрания Чан Тхань Маном.

Помимо обсуждения по итогу Вьетнам и Россия должны заключить соглашения и закрепить подписями ряд договоренностей. Подробности об этом раскроют позже.

Ранее сообщалось, что российский премьер-министр утвердил план по достижению национальных целей развития.