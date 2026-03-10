Мисселинг: финансист раскрыл, как банки продают пенсионерам рискованные продукты

Представьте: вы приходите в банк, чтобы пролонгировать вклад или положить деньги под проценты, а уходите с совершенно другим продуктом. Консультант так сладко поет про высокую доходность, что вы соглашаетесь, не вникая в бумаги. И только потом выясняется, что вместо гарантированного депозита вы купили инвестиционное страхование жизни или паи ПИФа, которые не имеют никакого отношения к системе страхования вкладов. Если банк лопнет, государство вам ничего не вернет. Это явление называется мисселингом, и оно, как объясняет доцент Финансового университета Петр Щербаченко, чистой воды надувательство. Об этом сообщает NEWS.ru.

По его словам, консультант сознательно вводит клиента в заблуждение, продавая сложный рискованный инструмент под видом безопасного вклада. Его мотив прост: комиссия за такие продукты в разы выше, чем за обычный депозит. В зоне риска оказываются пенсионеры, люди без финансового опыта и все, кто привык доверять сотрудникам в офисах.

Финансист подчеркнул, что последствия такого обмана могут быть плачевны. Деньги не застрахованы, доход никто не гарантирует, а в случае со страхованием жизни вы еще и заморозите средства на долгий срок без права досрочного снятия без потерь. Чтобы не попасться, эксперт советует включить паранойю: читать договор до последней буквы, требовать четких формулировок и не стесняться выглядеть занудой. Особенно важно выяснить, кто именно стоит за договором и попадает ли этот финансовый институт под госстраховку.

По его мнению, если же вы уже стали жертвой мисселинга и принесли домой совсем не то, что обсуждали, медлить нельзя. Нужно бегом писать заявление о расторжении договора в ту самую компанию или банк. Пока не прошло 14 дней, велик шанс вернуть деньги без потерь. Итог прост: на финансовом рынке доброжелательный менеджер часто думает не о вашей пенсии, а о своем бонусе, и ваша бдительность — единственный реальный гарант сохранности кошелька.

Ранее экономисты предупредили о падении доходности депозитов.