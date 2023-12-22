Мясо, мебель, лекарства: ЦБ назвал самые подорожавшие продукты в Подмосковье

Некоторые позиции на магазинных полках Московской области стали дороже по итогам ноября 2023 года. Об этом следует из сообщения пресс-службы управления ЦБ России по ЦФО, поступившего в редакцию интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Так, по данным Центробанка, ноябре в Подмосковье ускорился рост цен на продукты питания.

«Продовольственная инфляция составила 6,39% против 5,59% в октябре. Заметнее всего подорожали мясо птицы, свинина, яйца и колбасные изделия. Основная причина такой динамики — высокий спрос. Производители не успевали расширить выпуск продукции, в том числе из-за роста издержек и дефицита кадров. В некоторых регионах-поставщиках мясного сырья сохранялась неблагоприятная эпизоотическая ситуация. Эта также ограничивало возможности по расширению производства и толкало цены вверх», — отметили в Банке России.

Из непродовольственных товаров больше всего в Подмосковье в ноябре подорожала мебель —шкафы, кресла, диваны и столы.

«Здесь также причина в высоком спросе и росте затрат на производство. Из-за ослабления рубля выросли цены на импортные материалы и обслуживание иностранного оборудования мебельных фабрик. Подорожали и отечественные пиломатериалы, в том числе обрезные доски», — добавили в ЦБ.

Ослабление рубля повлияло и на стоимость фармацевтического сырья. Из-за этого в ноябре выросли цены на готовую продукцию и медикаменты. А вот цены на авиабилеты в ноябре росли не так сильно, как в прошлом году. Сказался эффект высокой базы. В ноябре 2022 года из-за снижения доступности импортных запчастей и оборудования подорожало обслуживание самолетов, говорится в сообщении.

«В целом годовая инфляция в Московской области в ноябре составила 7,82%. Основные причины — ослабление рубля, высокий спрос на отдельные товары, ограниченное предложение некоторых продуктов питания и рост затрат производителей», — гласит статистика регулятора.

По прогнозу Банка России, ужесточение денежно-кредитной политики ограничит избыточный спрос и его влияние на рост цен. По итогам года инфляция составит 7-7,5%, но уже в следующем году снизится до 4-4,5%.

Ранее россиян предупредили о повышении цен на некоторые продукты в 2024 году.