Мясоперерабатывающий завод в Лыткарино увеличит объемы производства почти на 20 процентов

Мясоперерабатывающий завод в Лыткарино увеличит объемы производства на восемнадцать процентов благодаря строительству двух новых складских зданий.

Разрешение на возведение объектов выдало Главное управление государственного строительного надзора Московской области, сообщила пресс-служба ведомства. Проект сопровождал персональный менеджер Центра содействия строительству.

Так, инвестор планирует построить два склада площадью свыше 1,4 тысячи и 1,9 тысячи квадратных метров. В одном здании будут хранить готовые мясные консервы, в другом — замороженное сырье.

В реализацию проекта инвестируют около двухсот миллионов рублей. В округе появится двадцать новых рабочих мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказа л, что в Подмосковье будет реализовано около 280 проектов импортозамещения.