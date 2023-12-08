Мнения экспертов сошлись: выяснилась дальнейшая судьба ключевой ставки

Очередное заседание Банка России, на котором будет рассматриваться ключевая ставка, пройдет 15 декабря. По мнению экономиста, профессора РЭУ им. Г.В. Плеханова Натальи Продановой, наиболее вероятен сценарий ее повышения.

По ее словам, большинство аналитиков и экономистов придерживаются схожего взгляда относительно возможного исхода заседания ЦБ.

«Мнения экспертов расходятся только в числе базисных пунктов, на которые подрастет ставка. В ноябре инфляция превысила прогнозные показатели 2023 года (7.5%), возросли инфляционные ожидания, растут траты государственных средств. Все это мотивирует регулятор к увеличению ставки», — пояснила Проданова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кроме того, уточнила она, экономика не испытала резкого шока после повышения ставки на 2% на прошлом заседании, что видно по рынку ценных бумаг и производственной активности.

«Поэтому Банк России с большой вероятностью установит ключевую ставку в 17% и будет анализировать поведение системы», — подытожила экономист.

Напомним, на текущий момент уровень ключевой ставки установлен в размере 15% годовых.

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