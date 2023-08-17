«Могут попросту сгореть»: выяснилось, как лучше не распоряжаться финансами после повышения ключевой ставки ЦБ

Банк России повысил ключевую ставку до 12% годовых. На этом фоне ведущие российские финансовые организации уже начали поднимать проценты по вкладам.

Например, в «Сбере» и «ВТБ» максимально теперь можно положить деньги под 12% годовых. Однако, как пояснила финансовый советник и инвестор, консультант Минфина по финансовой грамотности Виктория Шерстобитова, высокие ставки по вкладам отнюдь не гарантируют возможность заработать.

«Прежде всего, это сигнал о том, что в стране сейчас высокая инфляция, то есть наши деньги сейчас с такой же скоростью обесцениваются. В любом случае, ставки по вкладам меньше инфляции, и они позволяют только сохранить накопления. А вот чтобы заработать и обогнать инфляцию, надо искать более высокодоходные варианты инвестирования», — отметила финансист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Если все же открывать вклад, продолжила эксперт, следует внимательно изучить все условия, предлагаемые банком.

«Когда клиенту обещают повышенный процент, нужно обращать внимание, на какой срок предлагается эта ставка. Часто при депозите на год высокая ставка действует только два месяца. Потом она может измениться в зависимости от новой ключевой ставки. Поэтому внимательно читаем договор», — подчеркнула Шерстобитова.

Кроме того, важно учитывать, что в некоторых случаях, если клиент захочет досрочно забрать деньги, накопленные проценты могут попросту сгореть.

«Следует также обращать внимание на то, что происходит с полученными процентами. Самый лучший вариант, чтобы они оставались на вкладе, и вновь получаемые проценты начислялись уже на большую сумму денежных средств. Тогда доходность будет больше», — добавила собеседница.

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