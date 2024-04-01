Молдавская компания «Энергоком» получит из Соединенных Штатов тестовую поставку газа. Будет приобретено порядка 2,6 миллиона кубометров голубого топлива. Об этом сообщил ТАСС .

При поставках морем газ будет поступать в греческий порт Александруполис. Затем уже его будут транспортировать в Молдавию, с переправкой через молдавскую границу в районе Яссы - Унгены. Ориентировочный объем поставок составляет 28 тысяч МВтч, что является аналогом 2,6 миллиона кубических метров газа.

Ожидается, что цена данного газа составит 45 евро за МВтч, или же 477 евро за каждую тысячу кубометров. Таким образом Молдавия полностью и окончательно переходит на газ, добытый вне пределов России.

Ранее оппозиционный молдавский политик Илан Шор обвинил Запад в том, что тот хочет использовать Республику Молдова для разжигания очередного конфликта с РФ. Страну накачивают оружием и техникой, чтобы ее граждане воевали за западные интересы.