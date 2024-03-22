Известный оппозиционный политик в Молдавии Илан Шор выступил с обвинениями в адрес Запада, заявив, что западные державы стремятся превратить Молдавию в арену для конфликта, активно поставляя в страну ракетные комплексы и танковую технику.

Об этом пишет РИА новости. В своем выступлении Шор подчеркнул, что действия Запада, направленны на усиление военного присутствия и поставки военной техники и они создают напряженную обстановку в Молдавии и призваны подорвать ее стабильность. Он выразил опасения относительно возможного вовлечения страны в геополитические конфликты и оказания давления на ее суверенитет.

Ранее мы сообщали о том, что Россия и Китай заблокировали в ООН американскую резолюцию по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.