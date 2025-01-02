Молдавия задумалась о новом запрете для российских и армянских авиакомпаний
Молдавия намерена ввести запрет на работу авиакомпаний из России и Армении
Фото: [Медиасток.рф]
Министерство инфраструктуры и регионального развития Молдавии выступило с инициативой о введении ограничений для работы авиакомпаний из нескольких стран, в том числе из России и Армении.
По предварительной информации, новый запрет будет распространяться на практически все авиакомпании из России. В списке не меньше 23 наименований, включая гигантов авиаотрасли, таких как «Аэрофлот» и ее дочерние организации, и NordWind, «Аврора», «Авиастар-ТУ», сибирские и якутские перевозчики тоже в перечне.
При этом указали, что запретить полеты в Молдавию могут и армянским авиалиниям. Среди них FlyOne Armenia, одна из группы компаний, в которую входит и молдавская FlyOne.
Инициативу молдавского ведомства рассмотрят до 9 января. Российская сторона на информацию о грядущих переменах еще не реагировала.
Ранее сообщалось, что в Норильске произошел инцидент с пассажирским самолетом на ВПП.