Молдавия задумалась о новом запрете для российских и армянских авиакомпаний

Министерство инфраструктуры и регионального развития Молдавии выступило с инициативой о введении ограничений для работы авиакомпаний из нескольких стран, в том числе из России и Армении.

По предварительной информации, новый запрет будет распространяться на практически все авиакомпании из России. В списке не меньше 23 наименований, включая гигантов авиаотрасли, таких как «Аэрофлот» и ее дочерние организации, и NordWind, «Аврора», «Авиастар-ТУ», сибирские и якутские перевозчики тоже в перечне.

При этом указали, что запретить полеты в Молдавию могут и армянским авиалиниям. Среди них FlyOne Armenia, одна из группы компаний, в которую входит и молдавская FlyOne.

Инициативу молдавского ведомства рассмотрят до 9 января. Российская сторона на информацию о грядущих переменах еще не реагировала.

Ранее сообщалось, что в Норильске произошел инцидент с пассажирским самолетом на ВПП.