«Обрекла народ Молдовы»: в Госдуме раскритиковали решения Санду по газовому вопросу
Депутат ГД Аршинова: народ Молдавии замерзнет зимой из-за решений Санду по газу
Фото: [unsplash.com]
Депутат Госдумы и председатель Совета АНО «Евразия» Алена Аршинова раскритиковала политику президента Молдавии Майи Санду, которая приняла ошибочные решения по «газовому вопросу». Об этом пишет RT.
Российский парламентарий прокомментировала обстановку в Молдавии и оценила решение газовой проблемы. По ее словам, политика молдавского президента Санду губительна, а решения по газу вовсе могут привести к трагедии.
«Ею и ее правительством совершены грубые ошибки в газовом вопросе, что обрекло народ Молдовы замерзать всю зиму без газа и без света и послужило поводом к народному возмущению в Республике Молдова», — заявила парламентарий.
Депутат считает, что на фоне проблем с отоплением и провалом в других сферах в Молдавии проведут досрочные выборы.
Ранее сообщалось, что политолог оценил риски падения Приднестровья после вскрытия захватнических планов президента Молдавии.