«Обрекла народ Молдовы»: в Госдуме раскритиковали решения Санду по газовому вопросу

Депутат Госдумы и председатель Совета АНО «Евразия» Алена Аршинова раскритиковала политику президента Молдавии Майи Санду, которая приняла ошибочные решения по «газовому вопросу». Об этом пишет RT .

Российский парламентарий прокомментировала обстановку в Молдавии и оценила решение газовой проблемы. По ее словам, политика молдавского президента Санду губительна, а решения по газу вовсе могут привести к трагедии.

«Ею и ее правительством совершены грубые ошибки в газовом вопросе, что обрекло народ Молдовы замерзать всю зиму без газа и без света и послужило поводом к народному возмущению в Республике Молдова», — заявила парламентарий.

Депутат считает, что на фоне проблем с отоплением и провалом в других сферах в Молдавии проведут досрочные выборы.

Ранее сообщалось, что политолог оценил риски падения Приднестровья после вскрытия захватнических планов президента Молдавии.