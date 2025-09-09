Молодежь массово увольняется и сбегает с Украины

Согласно информации, опубликованной в издании New Voice (NV), среди украинской молодежи в возрасте от 18 до 22 лет наблюдается тенденция к массовому увольнению с целью выезда за пределы страны, что связано с введением новых правил.

СМИ отмечает, что обеспокоенность предпринимателей вполне обоснована, поскольку молодые люди действительно проявляют большую активность в увольнении с занимаемых должностей.

В качестве примера приводится компания «Новая почта», где за короткий период времени (10 дней) уволилось 170 сотрудников указанной возрастной категории. При этом, как сообщает СМИ, в компанию приняли 64 новых сотрудника, в результате чего общий отток кадров составил 106 человек.

Издание «Страна.ua» сообщает, что после вступления в силу законодательства, регулирующего выезд за границу, около 20% молодых сотрудников мужского пола уволились из ресторанов сети FEST. Особо подчеркивается, что наиболее ощутимые последствия наблюдаемая ситуация оказывает на сектор обслуживания.

Ранее сообщалось, что Украина экстренно мобилизует 122 тыс. человек для усиления фронта.