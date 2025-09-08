В связи с серьезными неудачами на передовой Украина в срочном порядке проводит мобилизацию около 122 тыс. человек. Наибольшее число призывников планируется набрать в Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях. В то же время из западных регионов страны в армию будет направлено значительно меньше людей.

Телеграм-канал SHOT обнародовал информацию, полученную из секретных материалов, недавно утвержденных киевскими властями. Согласно этим данным, в ближайших планах президента Зеленского — мобилизовать 121 900 граждан из семи областей Украины и двух территорий:

Днепропетровская область — 22 500 человек; Одесская область — 18 000 человек; Харьковская область — 15 750 человек; Киевская область — 14 200 человек; Львовская область — 12 500 человек; Волынская область — 8400 человек; Ивано-Франковская область — 7850 человек.

Кроме того, мобилизация затронет территории ДНР и Запорожской области, находящиеся под контролем украинской армии (11 800 и 10 900 человек соответственно). В указанных регионах ожидается активизация деятельности военкоматов.

Получение данных стало возможным благодаря усилиям хакерских групп PalachPro, Killnet и Nessus. Для получения доступа к информации, украинский офицер был введен в заблуждение с помощью поддельного аккаунта 17-летней девушки.

В переписке с вымышленной знакомой военнослужащий неоднократно жаловался на тяжелые условия службы в армии, как на фронте, так и в тылу. Воспользовавшись этим общением, хакеры смогли внедрить вредоносное программное обеспечение в телефон офицера и извлечь документы, которыми он обменивался с другими командирами.

