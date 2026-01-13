«Моментальные платежи и контроль»: честный разбор всех плюсов и минусов цифрового рубля

С 1 сентября 2026 года в России начнется поэтапное внедрение цифрового рубля. Эта новая форма национальной валюты, выпускаемой напрямую Центробанком, уже сейчас вызывает множество вопросов, формируя в обществе различные мнения и мифы.

В дзен-канале Натальи Дорсимон подробно описаны десять ключевых преимуществ и десять существенных недостатков этой инновации.

К основным плюсам цифрового рубля относятся моментальные транзакции без посредников и резкое снижение издержек на переводы. Это повысит финансовую доступность для всех слоев населения.

Технология обещает усиленную безопасность операций и защиту от мошенничества, а также уникальную возможность совершать офлайн-платежи.

Государственные выплаты, такие как пособия и налоговые отчисления, могут стать проще и прозрачнее благодаря программируемым финансам. Эмиссия валюты напрямую Центробанком рассматривается как фактор защиты от инфляции. Для обычных пользователей упростятся онлайн-покупки и микроплатежи.

Однако у новой системы есть и минусы. Главными из них называют усиление государственного контроля над финансовыми потоками и риски для конфиденциальности граждан. Существует опасность блокировки счетов без предварительного судебного решения. Общество станет более зависимым от технологий, что грозит системными сбоями и уязвимостью перед крупными кибератаками.

Банковский сектор может столкнуться с давлением, что потенциально приведет к росту процентных ставок. На остаток средств на цифровых кошельках не будут начисляться проценты.

Пожилые люди и технически неподготовленные граждане могут столкнуться с трудностями адаптации, а внедрение системы неизбежно вызовет временные неудобства и сбои.

В долгосрочной перспективе эксперты не исключают риска злоупотреблений со стороны государства и постепенного вытеснения наличных расчетов.

Ранее стало известно о внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс с 2026 года.