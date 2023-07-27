Мониторинг сельскохозяйственных земель Подмосковья проводят из космоса

Второй этап сбора данных из космоса с помощью «Мобильной диспетчерской платформы» завершился в Подмосковье. На сегодняшний день в системе космического мониторинга уже около пятисот тысяч гектаров сельхозземель. Об этом рассказали в региональном Минсельхозе.

«На сегодня в программе, которая позволяет через космические спутники, отслеживать состояние земель, зарегистрировано и работает уже более 280 сельхозтоваропроизводителей региона», — рассказал зампред правительства региона Георгий Филимонов.

Сервис выполняет функции виртуального агронома, помогая повышать эффективность работы и прогнозировать урожайность. Сегодня в пилотном проекте принимают участие почти сорок городских округов, имеющих земли сельхозназначения. Сейчас система работает в тестовом режиме, специалисты на основе полученных данных будут проводить доработки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье занимает первое место в стране по производству сыров.