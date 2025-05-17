Moody’s понизило долгосрочный кредитный рейтинг США

Аналитическое агентство Moody’s снизило долгосрочный кредитный рейтинг Соединённых Штатов Америки с Aaa до Aa1, указав в качестве причин растущую задолженность, дефицит бюджета и отсутствие прогресса в политических вопросах.

На сайте агентства появилось заявление, в котором содержится прогноз, предвещающий негативные события.

Причина — тревога по поводу увеличения государственного долга. По прогнозам агентства, к 2035 году долг США может достичь примерно 134% от ВВП, что составляет 98% от ВВП в 2024 году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковью присвоили наивысший кредитный рейтинг ААА.