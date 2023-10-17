Мороженое из Подмосковья представят в дегустационных павильонах в четырех странах

Подмосковное мороженое от солнечногорской компании «АйсКро» будут экспортировать в Китай, Вьетнам, Саудовскую Аравию и ОАЭ. Об этом сообщили в Минсельхозпроде региона.

Продукция будет представлена в демонстрационно-дегустационных павильонах Good Food Russia. Первую партию в двадцать тонн планируется отправить до конца текущего года.

Компания будет экспортировать сорок пять наименований продукции. Это три линейки мороженого, а также сорбеты, замороженные чаи и заготовки для коктейлей.

«В перспективе планируется в три раза увеличить объемы поставок за рубеж до шестидесяти тонн продукции в месяц», - рассказал зампред областного правительства Георгий Филимонов.

Компания выпускает мороженое с различными микроэлементами. Ингредиенты для него поставляют хозяйства Подмосковья. В целом предприятие производит мороженое шестидесяти семи вкусов.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал о развитии экспорта в Подмосковье.