Мосбиржа начала дискретный аукцион по акциям ВТБ из-за их падения на 24%

Московская биржа в автоматическом режиме запустила дискретный аукцион по акциям ВТБ, после того как котировки бумаги обвалились почти на четверть, говорится в сообщении MOEX. Это произошло утром, 11 июля.

Сигналом к переключению торгов стала отсечка годовых дивидендов в размере 25,58 руб. на акцию — выплаты, одобренные собранием акционеров, в общей сложности составили порядка 137,4 млрд руб.

В момент старта аукциона, прошедшего в формате Т+ с 10:14 до 10:44 мск, цена одной бумаги снизилась до 72,35 руб., что соответствует падению на 22,6% от уровня закрытия предыдущей сессии. За первые минуты накопленный объем сделок превысил 4,2 млрд руб.

Механизм дискретного аукциона призван ограничивать избыточные колебания и дать участникам рынка время на переоценку рисков. При отклонении цены более чем на 15% от референсного уровня система автоматически переводит торги в подобный формат, чтобы снизить вероятность резких внутридневных скачков и обеспечить более взвешенное ценообразование.

После завершения аукциона торги по бумагам ВТБ продолжились в обычном режиме, и уже к середине дня зафиксировалось частичное восстановление котировок. По мнению аналитиков, если в ближайшие часы не последуют новые внешние шоки, акции могут отыграть десятые доли процента, а то и вернуться к отметкам 78-80 руб.

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