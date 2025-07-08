Крушение Boeing, обвал биржи в США и блокировка WhatsApp в РФ: известная ясновидящая предсказала мировой коллапс в июле

Известная ясновидящая Инна Алексеева (Мишина) предсказала падение самолета, обвал биржи и блокировку WhatsApp в июле. Эти события она увидела в своем сне, которым поделилась с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

По словам ясновидящей, во сне она стояла на огромной хрупкой ледяной паутине, раскинувшейся над всем миром. В горах Тибета таяли серебряные нити и паутина каждый раз провисала все ниже, а внизу — в темноте — плакали миллионы невидимых людей.

«По паутине забегали тысячи маленьких стальных паучков. Они сталкивались, шипели, метались между Европой, которая была похожа на старинный, треснувший щит, и Ближним Востоком — пылающим ковром. Их суета вызывала удары, как будто кто-то бил в барабан где-то в Польше и у границ Калининграда. Потом на мою голову спустился огромный паук. Он был не из плоти, а словно сплетен из цифр и проводов. На его брюхе горел знак доллара, а спина была покрыта мраморными плитами, похожими на правительственные здания», — поделилась эзотерик с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Под ним, далеко внизу, ясновидящая увидела огни Нью-Йорка, но они были перечеркнуты кровавыми полосами, как будто город опутали колючей проволокой. После этого в Альпах рухнул огромный серебряный жук, от чего по паутине пробежали трещины, из которых вылез другой паук.

«Он нес с собой тьму, которая мгновенно поглотила огни Рима, Неаполя и Барселоны. Это был ИИ-террор. В панике пауки начали разбегаться: одни — в сторону России и Китая, забирая с собой обрывки "цифрового занавеса". Другие — в сторону США и ЕС, неся мешки с золотыми монетками (300 млрд долларов), которые таяли, проявляя надпись: "20 июля". И в этот момент паук на моей голове замерз и начал крошиться», — добавила экстрасенс.

Фото: [ freepik.com ]

Эксперт пояснила, что ледяная паутина над миром во сне — это хрупкая экосистема планеты и климатический баланс.

«Ускоренное таяние ледников Тибета приведет к резкому сокращению запасов пресной воды для 1,5 млрд человек в Азии. Это спровоцирует гуманитарную катастрофу в бассейнах рек Янцзы, Меконг, Брахмапутра», — поделилась Алексеева.

Огромный паук из цифр и проводов на голове представляет собой усиление контроля, авторитаризм и диктатуру. Он, по словам ясновидящей, символизирует ситуацию в США: указы Трампа, лагеря, подавление инакомыслия в Нью-Йорке. Кроме того, ЕС введет санкции против администрации Штатов, а в соцсетях стартует кампания AmericanApartheid.

«Падение серебряного жука в Альпах — это техногенная катастрофа, авиакатастрофа, которая произойдет 15 июля: Boeing 787 Dreamliner (рейс Париж — Дели) рухнет в Альпах из-за комбинированного воздействия GPS-спуфинга и кибератаки. Погибнут 300 человек — крупнейшая трагедия года», — добавила эзотерик.

Фото: [ freepik.com ]

Разбегающиеся маленькие паучки, продолжила она, это символ углубляющегося раскола мира. Бегущие к России и Китаю с «цифровым занавесом», символизируют изоляцию. Россия полностью заблокирует WhatsApp (WhatsApp владеет компания Meta*), а Китай расширит файрвол. В ответ Meta запустит спутниковый интернет для Ирана и РФ — технологическую «холодную войну».

Также ясновидящая предполагает, что хакеры из «Кибер-халифата» террористической группировки «Исламское государство»** используют ИИ для атак на энергосети Италии и Испании. В результате — сутки не будет света в Риме, Неаполе и Барселоне.

«Бегущие к США и ЕС пауки с тающими золотыми мешками — экономическая неопределенность, раскол среди инвесторов, ожидание краха. Возможно, 20 июля произойдет обвал бирж. Крошащийся огромный паук, возможно, символ краха жесткой системы контроля или внутреннего напряжения, которое невозможно долго выдерживать», — заключила Алексеева.

Ранее стало известно, что Илон Маск создает новую партию в США.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в России.

**Запрещенная в России террористическая организация.