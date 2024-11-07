Мосбиржа не стала запускать торги на фондовом рынке 7 ноября

Очередная сессия на фондовом рынке Мосбиржи должна была быть запущена 7 ноября в 10:00 по московскому времени. Вместо этого запуск торгов был отложен. Об этом сообщила пресс-служба данной организации.

Мосбиржа 7 ноября не открыла торги на фондовом рынке в положенное время. Она перенесла их старт на некоторое время.

«О начале торгов будет сообщено дополнительно», — указали ее представители.

При этом причина такой приостановки торгов не была указана.

Ранее сообщалось, что Казахстанская фондовая биржа решила исключить Мосбиржу из числа своих акционеров. Акции россиян либо выкупят, либо договорятся об их продаже третьим лицам. Такой шаг объясняется опасениями властей Казахстана по поводу возможных осложнений связей с иностранными финансовыми организациями. Мосбиржа включена в санкционные списки США, и по этой причине ряд организаций прекратил с ней работу.