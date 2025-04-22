Московская Биржа приостановила операции на рынке деривативов

Московская Биржа (MOEX) сообщила о временной остановке операций на рынке деривативов. Информация об этом была опубликована на официальном веб-ресурсе биржи в 13:51. Руководство биржи пообещало сообщить о времени перезапуска торгов позднее. Обстоятельства, вызвавшие данную паузу, не раскрываются.

На фондовой секции Московской Биржи доступны для купли-продажи акции российских и зарубежных компаний, а также депозитарные расписки и паи паевых инвестиционных фондов.

Кроме того, на площадке можно совершать сделки с ETF, представляющие собой биржевой инвестиционный фонд. Несмотря на его зарубежное происхождение, акции доступны для приобретения исключительно на российском фондовом рынке.

В сегменте долговых обязательств проводятся торги облигациями федерального займа, облигациями Банка России, региональными и муниципальными облигациями, корпоративными облигациями российских эмитентов, ипотечными бумагами, корпоративными еврооблигациями и прочими финансовыми инструментами.

Ранее сообщалось, что стоимость золота поднялась до $3450 и обновила исторический максимум.