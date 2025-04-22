Золото достигло новой рекордной стоимости

Новый исторический максимум установила в подразделении Нью-Йоркской товарной биржи Comex стоимость фьючерса на золото с поставкой в июне 2025 года. Преодолена отметка в $3 450 за тройскую унцию, сообщает ТАСС со ссылкой на данные торговой площадки.

Цена золота выросла на 1,72%, до $3 451,3 за унцию. Такие данные биржа публиковала в 02.18 мск.

Но уже к 02.35 мск золото торговалось уже на уровне $3 455 за унцию. Прирост составил 1,82%.

В понедельник, 21 апреля, стоимость за тройскую унцию золота составляла $3 436,6, по данным на 16.08 мск.