Московская биржа приостановила торги на неопределенный срок

Московская биржа объявила о временной приостановке торгов в вечернее время 13 февраля. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы биржевого холдинга.

Там пояснили, что причиной приостановки торгов стали возникшие проблемы с трансляцией. В ходе обсуждения с участниками рынка было принято решение поставить торги на паузу.

«Московская биржа после обнаружения проблем с трансляцией данных и после консультации с участниками рынка приняла решение о приостановке торгов на фондовом рынке с 20:40 по московскому времени», — объявил организатор торгов.

Сотрудники биржи выразили сожаление и заверили, что в ближайшее время работа будет возобновлена. Однако точные сроки не уточнили.

Напомним, что впервые с 3 июля 2024 года индекс Московской биржи в рублях с дополнительным кодом (IMOEX2) превысил отметку в 3200 пунктов.