Индекс Мосбиржи превысил психологически важную отметку в 3000 пунктов

Индекс Мосбиржи впервые с 26 июля 2024 года превысил 3 000 пунктов. Об этом пишет ТАСС, уточняя, что такие показатели пришлись на данные от 14:40 по мск времени.

В этот момент рост индекса Мосбиржи достиг 3 00,44 пункта. Еще через 16 минут индекс Мосбиржи ускорил рост и достиг уровня в 3 006,43 пункта, а курс юаня к рублю продолжал снижаться. И если изначально индекс вырос на 1,21%, то уже в 14:56 по мск времени он вырос на 1,35%.

Напомним, ранее сообщалось о том, что акции X5 на Московской бирже «растеряли» прирост после переезда в Россию, который длился почти 10 месяцев. Они начали снижаться после небольшого прироста.