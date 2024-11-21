Московская область и Крым стали регионами с самой дорогой красной икрой

Ценник на красную икру в минувшем октябре в 25 российских регионах пробил отметку в 8 тыс. рублей за килограмм, следует из маркетингового исследования, публикуемого РИА Новости со ссылкой на данные ЕМИСС (Единой межведомственной информационно-статистической системы).

Так, максимальная цена красной икры более чем 10 тыс. рублей зафиксирована в трех российских регионах: в Крыму (11 тыс.), а также Мурманской области и Подмосковье (10,5 тысячи и 10,1 тысячи рублей соответственно). В целом же выше среднероссийского значения главный новогодний российский деликатес стоил в октябре в 25 субъектах РФ. Цена за икру в Москве составила чуть больше 8 тыс.

«Свыше 9 тысяч рублей икра стоила в шести регионах — это Севастополь, Ростовская, Владимирская, Орловская, Тамбовская и Архангельская области. А еще в 16 субъектах России цена деликатеса превышала 8 тысяч рублей, в том числе в Москве, Краснодарском и Алтайском краях, Астраханской, Оренбургской и Тверской областях, а также на Камчатке», — приводится в материале агентства.

Кроме того, согласно данным ЕМИСС, самая доступная цена на морепродукт — в Удмуртии и Республике Тыва (3 969 рублей и 4,9 тыс. рублей соответственно).

Ранее эксперт Березнюк пояснил, что стоит ли ожидать падения цен на икру к Новому году.