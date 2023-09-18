Московская область и провинция Шаньдун намерены развивать всесторонние отношения

В Москве прошла конференция по образовательному, научно-техническому и торгово-экономическому обмену между китайской провинцией Шаньдун и Московской областью. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Министерства образования.

Гости из Китая внимательно изучили ключевые проекты Московской области в сфере образования (Гимназия имени Примакова в Одинцове, Физтех-лицей имени Капицы в Долгопрудном и Технологический лицей имени Долгих в Истре, ФГИС «Моя школа»). Также были затронуты темы для развития научно-технического сотрудничества и инноваций.

Конференция закончилась подписанием Меморандума об установлении партнерских отношений между Торгово-промышленной палатой Московской области и Торгово-промышленной палатой провинции Шаньдун.

Ранее сообщалось, что тхэквондист из подмосковной Рузы выиграл первенство ЦФО.