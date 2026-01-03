Московская область вошла в лидеры по объему выданных кредитов в ноябре

Московская область по итогам ноября 2025 года вошла в число регионов с наибольшим объемом розничного кредитования. В целом по стране банки выдали меньше кредитов, чем месяцем ранее, однако общий объем займов по-прежнему остается высоким, пишет РБК со ссылкой на Объединенное кредитное бюро.

В ноябре банки выдали жителям Московской области более 200 тыс. кредитов на сумму почти 86 млрд рублей. Регион занял второе место в стране по объему кредитования, уступив только Москве.

В столице за месяц было оформлено около 237 тыс. кредитов на 126,6 млрд рублей. Третье место занял Санкт-Петербург, где банки выдали 126 тыс. займов на сумму 61,9 млрд рублей.

Калининградская область в ноябре показала умеренный рост. Общий объем выданных кредитов в регионе составил 7,77 млрд рублей, что на 1% больше, чем в октябре. По этому показателю область заняла 37 место среди всех субъектов России. При этом количество новых кредитов сократилось: жители оформили чуть более 23 тыс. займов, что на 3% меньше, чем месяцем ранее. В среднем на каждые 100 жителей пришлось около двух новых кредитов.

В целом по России в ноябре банки оформили 3,36 млн кредитов на общую сумму около 1,1 трлн рублей. По сравнению с октябрем количество выданных займов сократилось на 5%, а их объем — на 6%. При этом в годовом сравнении число кредитов уменьшилось, но общий объем вырос более чем на 40%.

Самую высокую кредитную активность показали Ненецкий автономный округ и Сахалинская область — там на каждые 100 жителей приходилось по четыре новых кредита. Наименее активно займы оформляли жители Дагестана, Чечни и Ингушетии, где этот показатель оказался ниже одного кредита на 100 человек.

Основную часть всех выданных в ноябре кредитов в России составила ипотека — 44%. Год назад ее доля была заметно ниже. На кредиты наличными пришлось 27%, на автокредиты — 16%. Доля кредитных карт за год существенно сократилась.

До этого сообщалось, что в Мурманской области геологи открыли новое месторождение с 5,8 тонны золота.