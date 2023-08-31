В Подмосковье введут систему, которая избавит педагогов от бумажной рутины

Одним из нововведений, позволившим значительно облегчить работу педагогов, стало мобильное приложение Smart School Pro от Минобразования. С его помощью педагоги избавились от рутинной бумажной работы и родительских чатов.

Тестирование проходило в дошкольных учреждениях на протяжении двух лет. Задача нового стандарта — максимально облегчить переход ребенка в школу. Для этого создается единое образовательное пространство детского сада и школы. По сути, у каждой школы появляется подшефный детский сад. К приложению подключены и родители, и все специалисты детского сада, кроме того, оно позволяет обходиться без родительских чатов.

Новый стандарт дошкольных учреждений будет введен в регионе в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Одинцове отремонтируют областную больницу.